القسام تعلن قنص 5 جنود إسرائيليين في منطقة الجواني شمال قطاع غزة

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن عناصرها تمكنوا من قنص 5 جنود إسرائيليين في منطقة الجواني وسط مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت القسام، استهداف 12 جنديا إسرائيليا بقذيفة مضادة للأفراد ودبابة ميركافا، شمال قطاع غزة.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، أن «عناصرها تمكنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 12 جندياً بقذيفة مضادة للأفراد، في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع».

وأشارت إلى أن عناصرها تمكنوا من استهداف دبابة إسرائيلية من نوع «ميركافا» بقذيفة «الياسين 105»، في منطقة الجمعية الإسلامية وسط مدينة بيت لاهيا.

فيما نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ409 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 76 شهيدًا و158 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى 43 ألفًا و922 شهيدًا، و103 آلاف و898 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.