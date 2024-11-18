 الأرصاد: المنخفض الجوي مستمر حتى الأربعاء.. وفرص الأمطار على القاهرة ضعيفة - بوابة الشروق
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الأرصاد: المنخفض الجوي مستمر حتى الأربعاء.. وفرص الأمطار على القاهرة ضعيفة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 11:03 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 11:04 م

قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد حاليًّا، متسمر حتى يوم الأربعاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الحالة المناخية تشمل هطول أمطار تصل إلى غزيرة على السواحل المطلة على البحر المتوسط وصولا إلى الوجه البحري.

وأشارت إلى أن الأمطار قد تصل للمناطق الداخلية، لكنها قد تكون خفيفة إلى متوسطة، ودون أن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

ولفتت إلى أن فرص الأمطار على القاهرة ضعيفة، منوهة بأن الحالة تشمل انخفاضًا في درجات الحرارة.

ونبهت بأن فترات الليل المتأخر والصباح البكر تشهد انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، مؤكدة أن استقرار الأحوال الجوية يبدأ من الخميس.

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