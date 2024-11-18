إصابة 5 عسكريين إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

أظهرت معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 5 عسكريين إسرائيليين في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ووفق موقع الجيش الإسرائيلي، بلغ عدد العسكريين الجرحى في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب 5 آلاف و370 ارتفاعا من 5 آلاف و365 الأحد. ويعني بذلك أن 5 عسكريين أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لوكالة الأناضول.

وتفيد المعطيات بأن بين الجرحى ألفان و440 عسكريا أُصيبوا في المعارك البرية بغزة، منذ 27 أكتوبر الماضي، ارتفاعا من ألفين و435 الأحد، ما يعني أن العسكريين الخمسة أصيبوا في غزة.

أما عدد العسكريين القتلى فيبلغ 798، بينهم 376 في المعارك البرية بغزة.

ومساء الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين اثنين في صفوفه، أحدهما قائد سرية، خلال معارك في شمال قطاع غزة.

ويواجه الجيش اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره البشرية في قطاع غزة ولبنان، ضمن حرب نفسية وحفاظا على معنويات الإسرائيليين.