مقتل وإصابة 20 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بالحسكة شمال شرقي سوريا

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قتل 5 أشخاص وأصيب 15 آخرون اليوم الأربعاء، إثر انفجار سيارة مفخخة في بلدة مبروكة بريف منطقة رأس العين بالحسكة شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا، عن مصادر أهلية القول "إن سيارة مفخخة انفجرت بجانب مطعم شعبي في بلدة مبروكة بريف رأس العين الغربي؛ ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين.. بالإضافة إلي وقوع أضرار كبيرة في المنطقة المحيطة بالانفجار".

وشهدت مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها الواقعة تحت سيطرة القوات التركية بريف الحسكة الشمالي الغربي خلال الأسابيع الماضية انفجار العديد من السيارات والدراجات المفخخة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.