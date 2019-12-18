ننشر فاعليات المركز القومي للترجمة في «يوم المترجم»

في إطار احتفال المركز القومي للترجمة بيوم المترجم، يقيم المركز مجموعة من الفاعليات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر المقبل، بقاعة طه حسين، بمقر المركز بساحة دار الأوبرا.

تبدأ الفاعليات بكلمة افتتاحية للدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة، يعقبها كلمة كلاً من المترجمين: الدكتورة آمال الروبي، والمترجم ثائر ديب، وذلك في تمام الساعة 11 وحتى 12 ظهراً.

يعقبها ندوة بعنوان «الاستشراق والأدب والسياسة»، من الساعة الثانية عشر والنصف، حتى الثانية والنصف ظهراً، ويدير الندوة الدكتور أنور إبراهيم، وبمشاركة كلاً من: الدكتور إيمان يحيي، الدكتور عاطف معتمد، الدكتور نبيل رشوان، وشريف جاد.

يعقب الندوة حفل توقيع بعض الكتب المترجمة الصادرة عن المركز والتي تباع من خلال منافذ بيعه.

وفي تمام الساعة الخامسة يُعرض فيلم تسجيلي يتضمن إنجازات المركز القومي للترجمة، يعقبه كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والدكتور أنور مغيث، ويليه تكريم كلاً من المترجم ثائر ديب والدكتور قاسم عبده قاسم.

يختتم المركز فعالياته بتسليم «جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة، وجائزة الشباب للترجمة، وجائزة الترجمة العلمية».