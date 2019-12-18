السيد: تراجع سعر البيض إلى 32.5 جنيه للكرتونة.. والتجار: الركود يضرب الأسواق

استقرت أسعار الدواجن خلال اليومين الماضيين، لتتراوح بين27 و28 جنيها للكيلو، فيما توقف السعر فى المزرعة عند 23 جنيها للكيلو، كما هبط سعر كرتونة البيض بنحو 5 جنيهات إلى 27.5 جنيه تسليم المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر 32.5 جنيه، حسب رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية عبدالعزيز السيد.

وأضاف السيد فى تصريحات لـ«الشروق»، أن التفاوت فى أسعار الدواجن من منطقة لأخرى لا يزيد عن جنيهين؛ نظرا لاختلاف تكلفة النقل من منطقة لأخرى.

وتوقع السيد ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة مع دخول فصل الشتاء، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة حاجة المربين إلى شراء الأمصال لمواجهة أمراض الشتاء، وتوفير وسائل تدفئة الطيور.

وأشار إلى أن ثبات سعر كيلو الدواجن بالمزارع عند 23 جنيها؛ يعد سعرا عادلا للمربين والمستهلكين، بشرط تشديد الرقابة على الحلقات الوسيطة حتى لا يرتفع السعر النهائى للمنتج.

ورصدت «الشروق» خلال جولة ميدانية بمحافظتى القاهرة والجيزة، تراجعا ملحوظا فى الاقبال على شراء الدواجن، والتقت بعدد من التجار لاستعراض آرائهم. قال مجدى عثمان، تاجر دواجن بمنطقة حلوان، إن الأسواق تشهد حالة ركود كبيرة خلال الفترة الحالية بسبب ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.

وأكد محمود شمس، صاحب محل دواجن بمنطقة حدائق المعادى، أن ارتفاع الأسعار خلال الأيام الجارية ليس السبب الوحيد لحالة الركود التى تشهدها الأسواق، فالركود يضرب الأسواق منذ فترة طويلة، حتى خلال الأيام التى شهدت تراجع سعر كيلو الدواجن لـ23 جنيها، موضحا أن تدنى الأوضاع الاقتصادية للمواطنين أبرز أسباب تراجع حركة البيع والشراء خلال الفترة الطويلة الماضية وحتى الآن.

وأوضح سامى حمدى، تاجر طيور بمنطقة الصف بالجيزة، أن هامش ربح تاجر التجزئة ثابت لا يتغير، ما يجعله بعيدا كل البعد عن التسبب فى ارتفاع أو انخفاض سعر كيلو الدواجن، مرجعا أسباب تغير أسعار الدواجن للمزارع نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى كثرة الحلقات الوسيطة.