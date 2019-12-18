لليوم الرابع عشر على التوالي، قامت الحملة المكبرة لرفع مستوى النظافة بنطاق المدينة بحضور مسئولي حي شرق وغرب ومدينتي المنصورة وطلخا، بالنزول إلى الشوارع والعمل منذ صباح الباكر.

ففي حي غرب رفعت معدات رئاسة الحي، كفاءة النظافة ورفع تراكمات القمامة بشوارع بورسعيد، والجيش، وعبد السلام عارف، ومنطقة المجزر، وشارع الجلاء، والمشاية السفلية، وشارع محمود شاهين ومحيط مقابر العيسوي ورفع 300 طن قمامة.

كما رفعت كفاءة الإنارة العامة من أسلاك وكشافات وأعمدة إنارة والتأكد من سلامتها وتوفر عناصر الأمان فيها، وصيانة وغسيل البردورات ورفع كافة الإشغالات.

وقال إيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الحملة اليومية للنظافة في حي شرق المنصورة، رفعت كافة القمامة والأتربة والإشغالات في شارع قناة السويس ومنطقة توريل حول حديقة الحيوان وخلف مدرسة أبو النجا الصناعية وفى شارع الإمام محمد عبده، وعزبة عقل، وكنس وجرد التراكمات بجوار البلدورات ورفع القمامة، وتم توريد 215 قمامة من نطاق الحي.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن معدات رئاسة مركز طلخا قامت بأعمال رفع التراكمات والأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة ومخلفات زراعية بميدان معلا، أسفل كوبرى الجامعة، وبشارع الروضة الشريفة بجوار سور مدرسة طلخا الثانوية الزراعية، ورفع أتربة ومخلفات زراعية وصلبة أعلى كوبري شرنقاش، ورفع وتوريد 145 طن قمامة للمقلب العمومي.

وأكد المحافظ استمرار حملات النظافة اليومية بنطاق المحافظة على مدار الساعة لتشمل جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة إلى جانب عمل الأجهزة المعنية في الوحدات المحلية بالتوازي لرفع مستوى النظافة على مستوى المحافظة.