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مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 11:28 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 11:29 ص

تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري الممتاز، ومواجهة يونيون برلين وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني الممتاز:

أتلتيك بيلباو × هويسكا   10:00م        beIN Sports HD 3

الدوري الألماني الممتاز:

يونيون برلين × بوروسيا دورتموند  9:30م      beIN Sports FR HD 3

الدوري المصري الممتاز:

مصر المقاصة × إنبي  2:30م     ON Time Sports 1 HD

الاتحاد السكندري × سموحة   5:00م          ON Time Sports 2 HD

الأهلي × غزل المحلة   7:30م           ON Time Sports 1 HD

نهائي كأس قطر:

السد × العربي   6:00م          beIN Sports HD 1

بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة:

الجزائر × المغرب   3:00م        Arryadia SD/HD

مصر × تونس    3:00م         Television Tunisienne 1


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