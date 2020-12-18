محافظ سوهاج يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية عرابة أبو الدهب

" الفقي " : 3 مليون جنيه إضافية لاستكمال المشروعات بالقرية وتحويلها إلى قرية نموذجية



تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية "عرابة أبو الدهب" بمركز سوهاج؛ لتصبح قرية نموذجية ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا، بحضور عدلي أبو عقيل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، والسيد ابوعقيل مدير عام هيئة الابنية التعليمية ،وحمدي مصطفى وكيل مديرية التربية والتعليم، وأعضاء وحدة تنسيق "حياة كريمة" بالمحافظة .



وبدأ المحافظ جولته بتفقد تطوير مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، والذي يضم عدد من المشروعات الخدمية منها " مركز شباب عرابة أبو الدهب، ومدرسة عرابة أبو الدهب الإعدادية، ومدرسة عرابة أبو الدهب الابتدائية الجديدة، ومحطة رفع الصرف الصحي بالقرية، ومبنى الوحدة المحلية، ومركز رعاية الأمومة والطفولة " .



وتفقد " الفقي " كذلك مدرسة عرابة أبو الدهب الثانوية الصناعية، موجها برفع كفاءة فناء المدرسة وعمل البلدورات والمساحات الخضراء داخل المدرسة، مختتما جولته بتفقد مشروع استكمال وتأهيل محطة معالجة مشروع صرف صحي عرابة أبو الدهب بطاقة 6100 م3/يوم، بتكلفة 84.9 مليون جنيه.



وقال محافظ سوهاج أنه تم مؤخرا دعم القرية بمبلغ 3 مليون جنيه إضافية من الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية؛ لاستكمال تطوير مركز الشباب، وتركيب بلاط الإنترلوك بالطرق الداخلية، وطلاء واجهات المنازل"، وذلك لاستكمال خطة تحويل القرية إلى قرية نموذجية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية وفقا لخطة التنفيذ الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تطوير القرية، على أن يتم تطبيق نموذج قرية عرابة أبو الدهب على باقي القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، مشيدا بالمبادرة التي تهدف إلى توفير حياة كريمة وتحقيق تنمية شاملة بالقرى الأكثر احتياجا.