الجيزة: بدء إنشاء 3 كبارى مشاه أمام حدائق الأهرام حفاظا على المواطنين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت محافظة الجيزة أنه سوف يتم البدء فى إنشاء ثلاثة كبارى مشاه بطريق الفيوم لخدمة عبور المشاه بمناطق (مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية- حدائق الأهرام ) وذلك حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين وللتيسير عليهم أثناء عبور الطريق للحد من وقوع الحوادث،وذلك فى ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير( طريق الفيوم- ميدان الرماية- طريق المنصورية) وهى الأعمال الجارى تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأشار أحمد راشد محافظ الجيزة ، فى تصريحات اليوم الجمعة، الى قيام الشركة المسند اليها الأعمال بالبدء فى إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكبارى المشاه بطريق الفيوم بالإتجاهين بتلك المواقع ( المنطقة المواجهه لمدارس مصر للغات - المنطقة المواجهة لبوابة خوفو حدائق الاهرام - المنطقة المواجهة لبوابة أحمس حدائق الاهرام.)



ولفت إلى أن الأمر يستلزم إستقطاع حارة مرورية من طرق الفيوم يمين ويسار الجزيرة الوسطى فى الإتجاهين ابتداء من اليوم ولمدة شهرين لحين الإنتهاء من إنشاء كبارى المشاه المشار إليها وذلك دون تعطيل الحركة المرورية.



وأوضح محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية وكافة المساعدات الفنية بمحيط الأعمال بالكامل وتم تعيين الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية .