 مقتل حاكم إقليم سابق بالرصاص في مطعم بالمكسيك - بوابة الشروق
الجمعة 18 ديسمبر 2020 6:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟
النتـائـج تصويت

مقتل حاكم إقليم سابق بالرصاص في مطعم بالمكسيك

بويرتو فالارتا (المكسيك) - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 6:15 م | آخر تحديث: الجمعة 18 ديسمبر 2020 - 6:15 م

تعرض الحاكم السابق لولاية خاليسكو المكسيكية للقتل داخل منتجع بويرتو فالارتا على ساحل المحيط الهادي.

وأصيب أريستوتيليس ساندوفال برصاصة من الخلف داخل مرحاض أحد المطاعم في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، وفقا للمدعي العام المحلي.

وحكم الرجل البالغ من العمر 46 عاما الولاية المذكورة بين عامي 2013 و2018 كعضو في حزب الثورة المؤسسية "بي آر آي".

وفي ذلك الوقت وسعت عصابة خاليسكو نويفا نفوذها هناك بشكل كبير، وهي اليوم واحدة من أقوى عصابات المخدرات في المكسيك.

تشهد ولاية خاليسكو ذات الأهمية الاقتصادية موجة من العنف لسنوات عدة، وتعزى هذه الموجة بشكل أساسي إلى عصابة خاليسكو.

أدان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مقتل ساندوفال قائلا: "أقدم التعازي لأسرته وأصدقائه،" وقال الرئيس صاحب التوجه اليساري القومي في مؤتمره الصحفي اليومي: "سيتم التحقيق في الحادث حتى يتضح الدافع وراءه ومعاقبة المسؤولين".

وبعد إطلاق النار على ساندوفال في المطعم جرى تبادل لإطلاق النار في الشارع خارجه، وقال جيراردو سوليس المدعي العام في خاليسكو إن أحد الحراس الشخصيين أصيب بجروح خطيرة.

يبدو أن موظفي المطعم أزالوا آثار العنف وأزالوا أيضا كاميرات المراقبة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك