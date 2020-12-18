مقتل حاكم إقليم سابق بالرصاص في مطعم بالمكسيك

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تعرض الحاكم السابق لولاية خاليسكو المكسيكية للقتل داخل منتجع بويرتو فالارتا على ساحل المحيط الهادي.

وأصيب أريستوتيليس ساندوفال برصاصة من الخلف داخل مرحاض أحد المطاعم في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة (بالتوقيت المحلي)، وفقا للمدعي العام المحلي.

وحكم الرجل البالغ من العمر 46 عاما الولاية المذكورة بين عامي 2013 و2018 كعضو في حزب الثورة المؤسسية "بي آر آي".

وفي ذلك الوقت وسعت عصابة خاليسكو نويفا نفوذها هناك بشكل كبير، وهي اليوم واحدة من أقوى عصابات المخدرات في المكسيك.

تشهد ولاية خاليسكو ذات الأهمية الاقتصادية موجة من العنف لسنوات عدة، وتعزى هذه الموجة بشكل أساسي إلى عصابة خاليسكو.

أدان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مقتل ساندوفال قائلا: "أقدم التعازي لأسرته وأصدقائه،" وقال الرئيس صاحب التوجه اليساري القومي في مؤتمره الصحفي اليومي: "سيتم التحقيق في الحادث حتى يتضح الدافع وراءه ومعاقبة المسؤولين".

وبعد إطلاق النار على ساندوفال في المطعم جرى تبادل لإطلاق النار في الشارع خارجه، وقال جيراردو سوليس المدعي العام في خاليسكو إن أحد الحراس الشخصيين أصيب بجروح خطيرة.

يبدو أن موظفي المطعم أزالوا آثار العنف وأزالوا أيضا كاميرات المراقبة.