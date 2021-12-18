الأسد يلتقى وفد المهندسين العرب لبحث إعادة إعمار سوريا

إلتقى الرئيس السورى بشار الأسد، أمس الجمعة، وفد اتحاد المهندسين العرب برئاسة الأمين العام للاتحاد عادل الحديثى، وحضور المهندس هانى ضاحى النقيب العام للمهندسين المصريين، لمناقشة أوجه التعاون المتبادلة ومقترحات الإعمار المختلفة لسوريا وأهم المشاكل الهندسية التى تواجه المجتمع السورى.

وبحسب بيان لنقابة المهندسين، فقد أكد الأسد خلال اللقاء، علي أهمية الحوار بين المنظمات والاتحادات العربية باعتبارها فرصة لتبادل الأفكار والخبرات المهنية والتقنية، ومنبرا لمناقشة القضايا والمشاكل التي تعاني منها الشعوب العربية، وطرح الحلول التى يمكن أن تساهم فى معالجتها، لما لها من دورا سياسيا واجتماعيا مهما فى تحقيق التماسك الشعبي العربي.

وأوضحت النقابة أن الإجتماع شارك فيه حسن عبد العليم الأمين العام لنقابة المهندسين، ومحمد ناصر أمين صندوق النقابة العامة، وأحمدحشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، وهشام أبو سنة أمين بيت المال باتحاد المهندسين العرب، ورئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.