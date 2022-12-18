الجامعة العربية تشارك في المهرجان الختامي لفعاليات طرابلس عاصمة الإعلام العربي

يشارك السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية ممثلاً عن الأمانة العامة للجامعة في المهرجان الختامي لفعاليات طرابلس عاصمة للإعلام العربي لعام 2022، الذي يقام تحت إشراف وليد عمار اللافي

وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية ورئيس اللجنة العليا المكلفة بتنظيم تلك الفاعليات، خلال الفترة من 18 حتى 24 ديسمبر الجاري.



وصرح السفير أحمد رشيد خطابي بأن البرنامج الشامل والمتنوع لهذه الاحتفالية سيتميز بتنظيم ندوات وملتقيات وورش عمل وأنشطة ثقافية وإعلامية وفنية وتسليم جوائز تقديرية، بمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الهيئات والجهات المعنية بالإعلام في الدول الأعضاء، ورؤساء المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية وممثلي وسائل الإعلام العربية.



وأكد أن هذا الحضور يعكس الحرص على إنجاح هذا الحدث تجسيداً لأهدافه في الحقل الإعلامي على المستويين الوطني والعربي.



وأضاف أن مشروع عاصمة الإعلام العربي يندرج في سياق المبادرات الطموحة التي أطلقها مجلس وزراء الإعلام لتطوير الإعلام العربي وتكريس احترافيته وقدراته الخلاقة على إبراز الخصوصيات الثقافية والحضارية للمدن التي يتم اختيارها.



وأشاد بما قامت به العواصم السابقة من أعمال جليلة وجهود مقدرة، بداية من اختيار القدس كأول عاصمة في عام 2016، واعتبارها طبقاً لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب عاصمة أبدية للإعلام العربي بالتوازي مع العواصم العربية الأخرى لما تحظى به من مكانة متميزة في الوجدان الجماعي ودفاعاً عن وضعها القانوني والروحي والتاريخي، ثم بغداد عن 2017 - 2018، والرياض عن عام 2018 - 2019، ثم دبي عن 2020- 2021، مشيراً إلى أن اختيار بيروت عن 2023 سيكرس هذا النهج خدمة لإشعاع الإعلام العربي.