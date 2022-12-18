كأس العالم 2022 مبابي يقود هجوم فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي المونديال

أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل الديوك الفرنسية أمام الأرجنتين، اليوم الأحد، على ستاد لوسيل، في نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الجاري.

نجح منتخب فرنسا في التأهل لنهائي كأس العالم 2022 بعدما تغلب على المغرب بثنائية دون رد، بينما تأهل الأرجنتين للنهائي بعدما أقصى كرواتيا بثلاثية في نصف النهائي.

وجاء تشكيل فرنسا أمام الأرجنتين على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز، أوباميكانو، فاران، كوندي.

خط الوسط: رابيو، تشاوميني، جريزمان.

خط الهجوم: مبابي، جيرو، ديمبلي.