أردوغان يعتزم توقيع اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة مع رئيس الوزراء المجري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاقيات تعاون في مجالي الطاقة النووية والغاز الطبيعي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال زيارة إلى بودابست اليوم الاثنين، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية بين وزارة الطاقة التركية ووزارتين مجريتين.

كما سيتم توقيع اتفاقية تعاون إضافية بين شركة الغاز الحكومية التركية "بوتاس" وشركة التجارة في الغاز الطبيعي المجرية.

ويهدف الزعيمان إلى توقيع 16 اتفاقية اليوم الاثنين إلا أنه لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.