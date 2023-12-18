 العدوان على غزة.. سوناك: الحرب قتلت عددا كبيرا من المدنيين ولا أحد يريد للصراع أن يطول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العدوان على غزة.. سوناك: الحرب قتلت عددا كبيرا من المدنيين ولا أحد يريد للصراع أن يطول

ئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك
ئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك
لندن - بترا
نشر في: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 9:32 م | آخر تحديث: الإثنين 18 ديسمبر 2023 - 9:32 م

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن "عدداً كبيرا جداً من أرواح المدنيين فقدت في الحرب بين إسرائيل وحماس، وإن أحدا لا يريد رؤية هذا الصراع يستمر يوما أطول مما ينبغي".

ونقلت هيئة "البي بي سي" اليوم الاثنين عن سوناك في حديثه للصحفيين في اسكتلندا، "من الواضح أن أرواحا كثيرة جدا من المدنيين قد فُقدت، وأن حكومته كانت متسقة في الدعوة إلى مثل هذه الهدنة التي يتم بموجبها إطلاق سراح الأسرى، ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ونواصل إدخال مزيد من المساعدات".

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أنه "بينما يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها بعد هجمات تشرين الأول، إلا أنه يجب عليها أن تفعل ذلك بما يتوافق مع القانون الإنساني". وأشارت الهيئة إلى أن الحكومة البريطانية كانت كثفت دعواتها إلى "وقف إطلاق نار مستدام" في غزة.

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