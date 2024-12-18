قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن تفتتح وحدة المناظير الجراحية بالمستشفى التخصصي ببني سويف

افتتحت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، في ثاني محطات زيارتها لمحافظة بني سويف، وحدة المناظير الجراحية بمستشفى بني سويف التخصصي، ضمن الجولات التنظيمية التي يعتزم الحزب القيام بها في مختلف المحافظات، لتقديم مبادرات خدمية وتنموية، استمرارًا لدور الحزب الخدمي والمجتمعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عبد الحميد الدمرداش، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد للحزب، بالإضافة إلى أمناء الأمانات النوعية وأعضاء الأمانة المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وحرص الحزب على التبرع بجهاز منظار جراحي لوحدة الجراحة بالمستشفى، لسرعة ودقة العمليات الجراحية، وسرعة شفاء المرضى بما يخدم المنظومة الصحية بالمستشفى والمحافظة.

وكانت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، افتتحت في أولى محطات زيارة محافظة بني سويف، وحدة عناية مُركزة للأطفال بمستشفى الفشن المركزي تحتوي على 12 سرير و3 أجهزة تنفس صناعي، و12 مونيتور ومحلقاتهم، وذلك في إطار دعم الخدمة الصحية بالمحافظة، حيث كان في استقبالهم النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة والسادة نواب الحزب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من قيادات الحزب وكوادره بأمانة مركز الفشن.