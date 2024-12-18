حملة أمنية كبيرة في ألمانيا ضد عصابة دولية للاتجار في المخدرات

شنت الشرطة الألمانية حملة أمنية كبيرة ضد عصابة دولية للاتجار في المخدرات.

ونفذت السلطات الحملة في منطقة الحدود بولايتي سكسونيا السفلى وشمال الراين-ويستفاليا وهولندا.

وقال متحدث باسم رئاسة الشرطة في أوسنابروك اليوم الأربعاء إن أفراد الشرطة يقومون بتفتيش عقارات في مدينة جروناو بولاية شمال الراين-ويستفاليا، وفي مدينة باد-بنتهايم في ولاية سكسونيا السفلى، وفي مدينة إنشيده بهولندا منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وتم القبض على رجل في منطقة باوتسن بولاية سكسونيا على خلفية عمليات التفتيش. وتشتبه السلطات في أنه عضو في عصابة المخدرات المشتبه بها، بحسب بيانات المتحدث باسم الشرطة.

ويشتبه في أن العصابة قامت بتشغيل معامل مخدرات في المنطقة الحدودية الألمانية-الهولندية منذ فترة لإنتاج مخدرات اصطناعية. ولم تذكر الشرطة بعد تفاصيل عن طبيعة المخدرات المصنعة. ومن المقرر الإعلان عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق اليوم.

وتقود العملية واسعة النطاق مجموعة التحقيق المشتركة لمكافحة المخدرات التابعة للمباحث الجنائية المركزية في أوسنابروك ومكتب التحقيقات الجمركية في هانوفر. وبحسب الشرطة، فإن مكتب المدعي العام في أوريش وسلطات أخرى تشارك في الحملة.