اجتماع عربي إفريقي إسلامي لدعم القضية الفلسطينية

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول لآلية التنسيق المشتركة بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي لدعم القضية الفلسطينية.

وتناول الاجتماع الذي عُقد عن طريق "الفيديو كونفرنس"، مناقشة مشروع خطة العمل التنفيذية لأنشطة الآلية الثلاثية لعام 2025، في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية والإعلامية، إذ تم إقرار الأنشطة والفعاليات التي تضمنها هذا البرنامج السنوي بمختلف المجالات، وتأكيد المنظمات الثلاث حشد الجهود وتنسيق المواقف العربية والإسلامية والإفريقية على الساحة الدولية بشأن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة لتعزيز الدعم والتضامن مع فلسطين ونضال شعبها العادل بكل المحافل والميادين على المستويين الرسمي والشعبي في الدول الأعضاء بالمنظمات الثلاث.

وترأس وفد الاتحاد الإفريقي في الاجتماع، رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى الجامعة العربية السفير نادر فتح العليم، وعن منظمة التعاون الإسلامي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس السفير سمير بكر، وعن الجامعة العربية الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي والعربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.