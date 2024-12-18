 بيان رسمي بشأن المشتبه به فى إصابة لاعب رابيد فيينا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيان رسمي بشأن المشتبه به فى إصابة لاعب رابيد فيينا

DPA
نشر في: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 5:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 ديسمبر 2024 - 5:22 م

أعلنت شرطة مدينة فيينا، اليوم الأربعاء، أن الرجل الذي يشتبه في أنه ألحق إصابات خطيرة بلاعب كرة القدم النمساوي جويدو برجشتالر، في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، سلم نفسه.

وذكر بيان أن الرجل، الذي تم التعرف عليه على أنه نمساوي يبلغ 23 عاما، رفض الإدلاء بشهادته وتم إرساله إلى السجن وسط تحقيق للاشتباه في التسبب بإصابات جسدية خطيرة عن عمد.

وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت خارج ملهى ليلي في فيينا في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي.

وأوضحت أن المشتبه به اقترب في البداية من الأنثى التي كانت ترافق برجشتالر وبعدها بشكل مفاجئ قام بتوجيه لكمة لوجه اللاعب البالغ من العمر 35 عاما.

وأضاف البيان: "المشتبه به والضحية لم يعرفا بعضهما البعض من قبل".

أصيب بورجشتالر، لاعب رابيد فيينا، بكسر في قاع الجمجمة، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لعدة أشهر. ولا يزال في المستشفى ولم يتمكن حتى الآن من الإدلاء بشهادته للشرطة.


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