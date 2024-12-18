عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، اليوم الأربعاء، "أ.ع.م.ف"، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وأمرت بمحو المحادثات موضوع الدعوى، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بإفشاء أمور خادشة للحياء خاصة بـ"ر.ع.م"، مديرة بشركة بتروكيماويات.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 16691 جنايات باب شرقي، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث قسم الاتصالات والمعلومات، يفيد ورود بلاغ من المجني عليها، حول تهديدها من المتهم بعبارات خادشة للحياء.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وعلى أثر قيام المتهم، نجل صاحب مجموعة ماركت شهيرة، بإقامة برج حمام أعلى سطح العقار، محل سكنه، وأنه على أثر علاقة صداقة بينه وبين المجني عليها تعدى المتهم عليها بالسب عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي "انسجرام".

وأضافت التحقيقات المدعومة بأقوال شهود الإثبات، أن المتهم هدد المجني عليها بنشر صور خاصة والتشهير بها، وكان ذلك مصحوبا بطلب وهو إيقاف قرار إزالة برج الحمام الذي جرى إقامته أعلى العقار محل سكهنم.

وبتحرير محضرًا بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالته إلى محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح عبدالكريم، وطارق حافظ هريدي، وشرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة، أحمد الفيومي.