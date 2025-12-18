رئيس وزراء سلوفاكيا يعلن عن تعرض طائرته لأضرار بالغة في مطار بروكسل

أفاد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن طائرته الخاصة تعرَّضت لأضرار بالغة في مطار بروكسل، حيث وصل لحضور قمة الاتحاد الأوروبي مساء أمس الأربعاء.





وكتب فيتسو على صفحته في "فيسبوك": "بدأت القمة الصعبة في بروكسل بشكل محبط في المطار، حيث اصطدمت مركبة بسلم الطائرة وألحقت بها أضرارا جسيمة لدرجة أنها أصبحت غير صالحة للطيران، وسيتعين علينا تركها هنا".



وأعرب عن تشكيكه في قيمة الاجتماع الجانبي خلال قمة الاتحاد الأوروبي مع دول غرب البلقان، التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد.

وأضاف فيتسو: "أعربت عن دعمي لرئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، الذي امتنع عمدا عن المشاركة في هذه القمة احتجاجا على المعاملة غير العادلة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي تجاه صربيا".

ولفت رئيس الوزراء السلوفاكي إلى أنه بينما يُدفع بأوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي رغم عدم جاهزيتها، يتم عرقلة انضمام صربيا على الرغم من استعداد البلاد لذلك وترشيح جورجيا للانضمام أيضا.