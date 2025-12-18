متمردو إم 23 المدعومون من رواندا ينسحبون من أوفيرا وسط توقف محادثات السلام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن متمردو حركة إم 23 المدعومون من رواندا أنهم بدأوا الانسحاب من مدينة أوفيرا في شرق الكونغو مساء اليوم الأربعاء، وفقاً لزعيم الحركة والسلطات المحلية.

وقال زعيم الحركة برتران بيسيموا، في اتصال هاتفي مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن الانسحاب سيكتمل بحلول صباح الخميس. وأضاف: "قلنا إننا سننسحب. بياننا واضح. وهذا ما نقوم به".

وكانت الحركة قد سيطرت على المدينة الأسبوع الماضي بعد هجوم سريع شنته مطلع الشهر.

ويقول مسؤولون إقليميون إن أكثر من 400 شخص قُتلوا، فيما نزح نحو 200 ألف آخرين.

ويأتي الهجوم الأخير رغم اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة ووقعه رئيسا الكونغو ورواندا في واشنطن مطلع الشهر الجاري.



وقدّم السكان تقارير متضاربة بشأن وضع الانسحاب.