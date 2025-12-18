محافظ القليوبية يتابع انتظام التصويت بجولة إعادة انتخابات مجلس النواب في يومها الثاني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، من خلال غرفة عمليات الشبكات الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة.

واطمأن المحافظ، من رؤساء المدن على فتح جميع اللجان في موعدها المحدد، مؤكدا انتظام التصويت في 397 لجنة فرعية موزعة على 5 دوائر انتخابية.

ووجه المحافظ، بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المقار الانتخابية، وتوفير المظلات ومقاعد الانتظار للتيسير على المواطنين، خاصة كبار السن.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التواجد الميداني المستمر حتى غلق صناديق الاقتراع، مع التنبيه على توفير مصادر طاقة بديلة داخل اللجان تحسبا لأي طارئ.

وكلف برفع درجة التأهب بقطاعات المرافق (المياه، والكهرباء، والصرف الصحي) لضمان عدم تأثر سير العملية الانتخابية بأي أعطال فنية، موجها بضرورة الحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد المحافظ، أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لترصد أي معوقات والتعامل معها فورا.

وأشاد بالانضباط والهدوء الذي تشهده اللجان، داعيا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم عبر صناديق الاقتراع.