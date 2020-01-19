 إصابة 7 أشخاص بنيران أطلقها جنود على حافلة ركاب في ضواحي مقديشو - بوابة الشروق
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إصابة 7 أشخاص بنيران أطلقها جنود على حافلة ركاب في ضواحي مقديشو

د ب أ
نشر فى : الأحد 19 يناير 2020 - 11:56 ص | آخر تحديث : الأحد 19 يناير 2020 - 11:56 ص

أصيب 7 أشخاص من بينهم، 4 نساء بجروح بنيران أطلقها جنود الحكومة الصومالية، أمس السبت، على حافلة ركاب تقل مدنيين في ضواحي العاصمة مقديشو.

ونقلت إذاعة "دلسن الصومالية" عن شهود عيان قولهم أن جنودا قادمين من مدينة أفجوي أطلقوا النار على الحافلة في منطقة "آبار المياه" وغادروا المكان بعد الحادث، طبقا لما ذكره موقع "الصومال الجديد" اليوم الأحد.

ولم تعرف الأسباب التي حملت الجنود الحكوميين على إطلاق النار على الحافلة إلا أن مستخدمي الطريق الذي يربط العاصمة بمدينة أفجوي تعرضوا في السابق لأحداث مماثلة من القوات الحكومية.

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