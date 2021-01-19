تدخل طبي عاجل ينقذ ساق مريض من البتر بمستشفيات قنا الجامعية

أعلن الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، اليوم الثلاثاء، نجاح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية والتخدير والعناية المركزة من التدخل العاجل لإنقاذ ساق مريض من البتر، وذلك باستخدام دمج بين التدخل الجراحي والقسطرة التداخلية، وهي تعد من التدخلات التي تحتاج لمهارة وتجهيزات خاصة، والتي تحرص مستشفيات جامعة جنوب الوادي بقنا على توفيرها دائما بتوجيهات الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب بقنا.

وذكر الدكتور وليد جمال عبد المتعال، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بطب قنا والمستشفى الجامعي، أنه بتوقيع الكشف الطبي على المريض البالغ من العمر ٦٠ عاما وبإجراء الإشاعات والفحوصات الطبية تبين أنه كان يعاني من جلطة بالمخ وقصور مزمن بشرايين الطرفين السفلين وانسداد تام بالشريان الحرقفي بالأيمن؛ ما كان يهدد بحدوث غرغرينة بالساق الأيمن بجانب معاناته من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم، حيث تقرر له فورا التدخل بالجراحة والقسطرة التداخلية (Hybrid Operating System) لشرايين الطرفين السفليين وشرايين البطن وتركيب دعامة بالشريان الحرقفي والتي تعتبر من أحدث العمليات التي تجرى بإقليم جنوب الصعيد وإعادة الاتصال الدموي للطرف السفلي الأيمن، ووجود نبض محسوس بذلك الطرف الأيمن وإنقاذ ساقه من البتر.

الجدير بالذكر أن الفريق الطبي جاء برئاسة الدكتور وليد جمال عبد المتعال، رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية والطبيب علي رشوان أخصائي جراحة الأوعية الدموية ووجود الطبيبة يمنى بهاء الدين والطبيب إسلام عاطف، الأطباء المقيمين بالقسم بمعاونة الدكتورة مروة نصر الدين مدرس التخدير والطبيبة نهاد ثابت مدرس مساعد التخدير والطبيب مصطفى أحمد سعد الطبيب المقيم بقسم التخدير تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا والمستشفى الجامعي.

وأشار الدكتور محمد محمود مبارك، مدير مستشفى الحرم الجامعي، أن المريض في حالة جيدة ويتماثل للشفاء بالقسم الداخلي للمستشفى.