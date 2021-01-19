محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ المحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بدشلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ المحطة الانتقالية الوسيطة للمخلفات الصلبة بقرية دشلوط التابعة لمركز ديروط، والتي يجري تنفيذها على مساحة 2 فدان.

ويأتي ذلك ضمن خطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي بـ4 محافظات من بينها أسيوط، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية والدولة، وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتجية التنمية المستدامة.

ورافق خلال الجولة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، ومسؤولي الشركة المنفذة للمشروع.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحطة الوسيطة، واستمع إلى شرح من المهندس المشرف على التنفيذ لمعدلات التنفيذ ومراحل العمل بالمشروع، والتي سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

وأكد محافظ أسيوط، الجهود التي تبذلها الدولة في حل مشكلة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، والنهوض بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة، ودمجها في خطط التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن المحافظة حققت تقدمًا واضحًا في تطوير منظومة النظافة بالمدن والمراكز والأحياء من خلال تزويد الأحياء والمراكز بأحدث المعدات لتحسين منظومة النظافة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى إنه جارٍ تنفيذ 4 محطات انتقالية وسيطة لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط.

كما سيتم إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة على مساحة 50 فدانًا بطاقة إنتاجية 330 طنًا في اليوم، وذلك وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة والمعايير الاوروبية، وإقامة مدفن على مساحة 20 فدانًا.

وأعلن دعمه الكامل لعمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي يجرى إنشائها بالمراكز لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع وحملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، فضلًا عن تدعيم القطاع بمعدات شفط وإزالة الأتربة من الشوارع لتحديث عمل المنظومة.