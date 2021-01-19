قال سفير أوكرانيا في القاهرة، ايفهين ميكيتينكو، إن هناك صفات مشتركة بين الشعبين المصري والأوكراني أهمها التفاني في العمل وحب العائلة وارتباطهم بها.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حبايب مصر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الاثنين، أن كثيرًا من الأوكرانيين تعلموا اللهجة المصرية من خلال الأفلام الكوميدية المصرية، متابعًا: «كلمات مثل مصر وأهرام وأبو الهول معروفة عند الأوكرانيين».

وأشار إلى زيارة ما يقرب من مليون أوكراني لمصر سنويًا، مضيفًا أن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بدأت عام 1992 بعد أول زيارة للوفد الرسمي المصري.

وأوضح أن هناك علاقة خاصة بين البلدين بعد تولي الرئيس السيسي حكم مصر، مؤكدًا أن مصر تعتبر البوابة للقرن الأفريقي.

وذكر أن مصر تعد شريك لدولة أوكرانيا في العديد من المجالات على رأسها الاقتصاد، لافتًا إلى أن مصر استوردت ما يقرب من 17 مليون طن حبوب مختلفة كالشعير والقمح من أوكرانيا.

ولفت إلى استيراد أوكرانيا لألاف الأطنان من البرتقال المصري، مشيرًا إلى ضرورة اللقاءات الحية بين رئيسي البلدين.





