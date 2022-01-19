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مصر
رئيسة البرلمان البحريني: لا غنى عن دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة
تزامنا مع عيد الشرطة.. ضباط وطلاب الأكاديمية في زيارة لطلاب المدارس
مراجعة ملفات المعاشات.. نقيب المحامين: المشتغل فعليا بالمحاماة لن يجد صعوبات.. والتوكيلات دليل ناقص
القوات المسلحة تنظم زيارة لمجموعة من شباب مصر الدارسين بالخارج إلى مقر قيادة قوات الصاعقة
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الرئيس الإيراني: قدمنا لروسيا مشروعا للتعاون الاستراتيجي لمدة 20 عاما
صحيفة فلسطينية: قطر تخفض قيمة منحة موظفي حماس بغزة من 10 ملايين دولار إلى 3 فقط
الأردن: توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء الأربعاء المقبل
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الرواندية سليمة: فخورة كوني أول حكمة تدير مباراة في أمم إفريقيا للرجال
سواريز يفكر في العودة للدوري الإنجليزي
مهاجم غانا يشن هجوما على زملائه بعد خيبة الخروج من أمم إفريقيا 2021
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فيديو.. سمية الخشاب: لازم القانون يكون رادعا للراجل اللي يتجوز على مراته
18 فيلما يتنافسون على جوائز الدب الذهبي والفضي لمهرجان برلين السينمائي الـ72
نيكول سابا: دوري في مسلسل «نقل عام» مفاجأة
بعد غد.. إليانا الفلسطينية وبالتي التونسي يطرحان أغنية غريب علي عبر سبوتيفاي
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