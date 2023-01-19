إصابة 12 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالفرافرة

أصيب 12 شخصًا، في حادث تصادم سيارتي نقل، مساء اليوم الخميس، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.



وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول 12 مصابا في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي، وذلك نتيجة تصادم سيارتين ربع نقل في الطريق الرابط بين قريتي الكفاح وأبو هريرة التابعتين لمركز الفرافرة.



وأسفر الحادث عن إصابة كل من إيهاب مراد إبراهيم 30 عاما من الجيزة، محمد عيد سالم 22 عاما من الجيزة، هشام شعبان جمعة 20 عاما من الجيزة، حسن رجب إبراهيم 22 عاما، مقيم بالجيزة، عماد رمضان محسن 42 عاما، من الجيزة.



كما أصيب عاطف عيد مبارك 19 عاما من قنا، رامي عادل جمعة 17 عاما من الجيزة، محمد عمر علي أحمد 39 عاما ومقيم بسوهاج، علي محمد حمدان 35 عاما ومقيم قنا، عبد الرحمن رمضان محسن 16 عاما ومقيم الجيزة، محمد أبو رواش عبد الحليم 23 عاما ومقيم الجيزة، محمود عماد رمضان 19 عاما ومقيم الجيزة.



وتم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.