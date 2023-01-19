المصري يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة غزل المحلة

يختتم الفريق الكروي الأول بالنادى المصري بقيادة حسام حسن، المدير الفنى تدريباته اليوم الخميس استعدادًا للمباراة المرتقبة التي يخوضها أبناء بورسعيد أمام غزل المحلة.

ويلتقي المصري مع غزل المحلة، غدًا الجمعة، على أرض ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الـ14 لبطولة الدورى الممتاز.

ودخل أبناء بورسعيد في معكسر مغلق في القاهرة لمدة 48 ساعة استعدادا لمواجهة زعيم الفلاحين، خاض خلالها مباراة ودية أمام فريق الأمل وفاز الفريق الأول بخماسية مقابل هدف، ثم توجه للإسكندرية.

وتعادل المصري في الجولة الماضية أمام الأهلي سلبيًا، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ليحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وخسر 3 مباريات.