مصرع عامل خردة صدمه قطار في الدقهلية

لقى عامل خردة، مصرعه، صباح اليوم، بعدما صدمه قطار في الدقهلية.

كان تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة إلى رئاسة مركز ومدينة طلخا يفيد بوقوع حادث تصادم القطار المتجة من محطة المنصورة إلى الإسكندرية.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المركز، وتبين وفاة (محمد أحمد فرح - ٣٢ سنة)، عامل خردة من مساكن البلتاجي من شارع العيسوى بمدينة طلخا، مما أدى إلى وفاته في الحال، ونقل إلى مستشفى طلخا عن طريق الإسعاف تحت تصرف النيابة وجار تسليم الجثة لأسرته بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.