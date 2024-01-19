ليلى عبد اللطيف: هل الجن فاضي يلف بيوت الفنانين وييجي يقولي دي هتتجوز ودي هتتطلق؟

تحدّثت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، عن حالة الجدل التي أثيرت بشأن توقعها بطلاق الفنانين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وهو التوقع الذي صادف الواقع.



وقالت خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «هل الجن فاضي يلف بيوت الفنانين وييجي يقولي دي هتتجوز دي هتتطلق... والله عيب».



وأضافت: «لا مخططات ولا جن ولا ماسيونية.. والله عيب.. أنا متجوزة وعندي أولاد وحفيد، لو شافوا حاجة من الكلام ده مكنش حد قرب مني».



وتابعت: «سري لا يعلمه إلا الله.. أنا سألت شيخ كبير عن حالتي وقالي يوضع سره فيل أضعب خلقه».



واستكملت ساخرة: «هل كل أجهزة المخابرات في كل دول العالم بتيجي تقولي على التوقعات».



وأعلن الفنانان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، طلاقهما يوم الثلاثاء الماضي، في واقعة أثارت صدمة كبيرة في الأيام الماضية.



ولم تقتصر الصدمة على طلاقهما وحسب، لكن أثيرت حالة من الجدل بعدما كانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت هذا الأمر مع بداية العام الجديد.