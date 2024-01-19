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بدأت تظهر ملامح المجموعة الثانية في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار، وذلك بعد خوض منتخب مصر مباراته أمام نظيره غانا.

وتعادل منتخب غانا مع نظيره مصر بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس، على ملعب فيليكس بواني، لحساب الجولة الثانية من كأس إفريقيا.

وتستعرض الشروق في السطور القادمة جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس إفريقيا، بعد التعادل مع غانا:

1 – منتخب الرأس الأخضر - لعب مباراة واحدة - رصيده 3 نقاط - فارق الأهداف (+1)

2 – منتخب مصر - لعب مباراتين - رصيده نقطتين - فارق الأهداف (0)

3 – منتخب موزمبيق - لعب مباراة واحدة - رصيده نقطة - فارق الأهداف (0)

4 – منتخب غانا - لعب مباراتين - رصيده نقطة - فارق الأهداف (-1).

ويواجه منتخب الرأس الأخضر نظيره موزمبيق في الرابعة عصر اليوم الجمعة، على ملعب فيليكس بواني، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس إفريقيا.