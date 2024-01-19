موازنة النواب: تحرير سعر الجنيه يتطلب 5 مليارات دولار وانخفاض التضخم

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اتخاذ إجراء بتحرير سعر صرف ‏الجنيه أمام الدولار؛ يتطلب تحقق شرطين أولهما توفير حصيلة كافية من النقد الأجنبي، والآخر استمرار انخفاض ‏معدل التضخم.‏

وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء ‏DMC‏» المذاع عبر شاشة «‏DMC‏» مساء الخميس، على ‏ضرورة توفير البنك المركزي حصيلة كافية من النقد الأجنبي تقدر بـ 5 مليارات دولارات كحد أدنى؛ لمنحها إلى ‏البنوك للدفاع بها عن قيمة الجنيه والإيفاء بتمويل المستورين.‏

وأشار إلى تسعير المستوردين السلع خلال الفترة الماضية بسعر السوق الموازية، معقبا: «الفترة الماضية لم ‏تكن هذه الشروط موجودة، الآن بدأت تكون موجودة، وتقريبا الـ 5 مليارات سيتم تدبيرهم» على حد قوله.‏

وأوضح أن طلبات المستورين تمثل 50% من إجمالي الطلب على الدولار، في حين يمثل المضاربون على سعر ‏الدولار بالسوق الموازية نحو 30 % إضافة إلى 20 % من المواطنين.‏

وأضاف أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار دون تحقيق الشرطين من شأنه المساس بالأمن القومي، ‏وإحداث المزيد من ارتفاع أسعار السلع بالسوق والتي بدورها تؤدي إلى أبعاد اجتماعية خطيرة تؤثر على الأمن ‏القومي، حسب وصفه، معقبا: «مرونة سعر الصرف مطلوبة لكن بدون المساس بالأمن القومي».‏