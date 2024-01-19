الاتحاد السكندري يصرف مكافأة الفوز بكأس الرابطة ويخوض ودية قبل مواجهة سموحة

خاص الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري، المدير الفنى للفريق، مباراة ودية مساء الجمعة، مع فريق الشباب بالنادي.

ومنح «العشرى» الفرص لعدد كبير من اللاعبين، ليكونوا جاهزين للدخول في أجواء المباريات الرسمية، فضلًا عن تجربة البعض قبل لقاء سموحة ضمن الجولة الثالثة ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والمقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية الرياضى.

وعلى الرغم من أن الفريق ضمن التأهل لدوري الثمانية بالبطولة، إلا أن المدير الفنى، طلب الجدية في التدريبات وتحقيق الفوز، خاصة وأن المباراة كانت تجربة مفيدة لبعض المراكز التي سوف تغيب عن لقاء سموحة بسبب بعض الإصابات أو الغياب بسبب العقوبات الإدارية لتراكم بطاقات الإنذارات والطرد.

وخلال المباراة الودية، حقق الفريق الأول الفوز بثلاثية مقابل هدف، سجل الأهداف كل من هاني الطامي، ومصطفى إبراهيم ومهاجم إفريقى جديد تحت الاختبار.