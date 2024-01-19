مدرب غانا: كنا نستحق الفوز على منتخب مصر

أكد كريس هيوتون، المدير الفني لمنتخب غانا أن فريقه استحق الفوز على مصر، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.

وقال كريس هيوتون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نستحق الفوز على مصر، لعبنا أمام فريق مرشح للبطولة، ومنتخب مصر فريق متميز ولديه لاعبيه رائعين".

وأضاف: "منتخب مصر استغل خطأ منّا لتسجيل أهدافه، وأدائنا في المباراة المقبلة سيعطينا فرصة التأهل إلى الدور المقبل".

وتابع: "نحن محبطون بعد التعادل مع مصر، لكن علينا أن نقبل ذلك، وأن نواصل العمل، وأن نقدم أداء أفضل في المباراة المقبلة".

وأتم كريس هيوتون تصريحاته قائلًا: "محمد قدوس لاعب لديه أداء رائع، ولقد شاهدتهم ما قدمه في مباراة مصر، لقد لعب معنا بشكل جيد، كما يلعب مع وست هام".

وتعادل منتخب غانا مع نظيره مصر بهدفين لكل فريق، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس، على ملعب فيليكس بواني، لحساب الجولة الثانية من بطولة كأس إفريقيا.