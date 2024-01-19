تركيا تقصف ميليشيات كردية في العراق وسوريا في خضم هجوم مستمر منذ أسبوع

قالت وزارة الدفاع التركية في أنقرة، اليوم الجمعة، إن الجيش التركي نفذ ضربات جوية ضد ما يشتبه أنها ميليشيات كردية في شمالى العراق وشمالى سوريا، في خضم هجوم مستمر منذ أسبوع.

وقالت الوزارة أنه تم تحييد 10 مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور ووحدات حماية الشعب الكردية السورية – وهو مصطلح تستخدمه أنقرة للإشارة إلي متشددين قتلتهم أو أصابتهم أو أسرتهم.

وتقصف تركيا مواقع ميليشيات كردية في شمالى العراق وشمالى سوريا منذ 12 يناير عندما لقي تسعة جنود على الأقل حتفهم في اشتباكات مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وفقا لما ذكرته أنقره.

وهذا الاشتباك هو ثاني أكثر الاشتباكات دموية في المنطقة، التي تضم عدة قواعد عسكرية تركية، منذ ديسمبر.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب أحداث العنف في سوريا التي تمزقها الحرب، أن القوات التركية وقوات متحالفة معها قصفت بشدة، اليوم الجمعة، قرى كردية بالقرب من الحسكة في شمال شرقى سوريا.

وقال المرصد إن الهجوم وقع أثناء انتقال سكان محليون إلى مناطق أكثر أمنا.

وأضاف المرصد أن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد ردت باستهداف مواقع لفصائل تركية وفصائل متحالفة معها، مما أدى إلي إصابة سبعة أشخاص.



واتهمت قوات سوريا الديمقراطية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، تركيا بتعمد استهداف البنية التحتية الحيوية في شمال - شرق سوريا.