عملية طوفان الأقصى تكبد حكومة الاحتلال الإسرائيلي 90 مليار شيكل ديون

أفاد تحليل اقتصادي حديث بأحد المواقع الإسرائيلية، بتكبد دولة الاحتلال الإسرائيلي 90 مليار شيكل ديون عامة؛ بسبب عملية طوفان الأقصى، بجانب خسائر في قطاعات مختلفة كالزراعة والسياحة ومرتبات الموظفين.

وقال المحاسب والمحلل يالي روثمبيرج لموقع جلوبز الإسرائيلي، إنه بحسب أرقام نهاية عام 2023، فإن الحرب رفعت نسبة الدين العام عن المتوقع بنسبة 3% لتبلغ نسبة الديون 62.1%.

وأوضح أن قيمة الدين العام في نهاية عام 2022 السابقة للحرب كانت تريليون و30 مليار شيكل، وكان من المتوقع انخفاضها بنهاية 2023 بـ1%، ولكن ما حدث أن قيمة الدين قفزت بسبب الحرب لتريليون و120 مليار شيكل.

ولفت إلى أن الزيادة المذكورة هي بداية لزيادات أخرى فى الدين لا يتوقع تراجعها قبل عام 2025، مردفا: «من غير المعروف إلى أي حد ستصل الزيادة في الدين في ظل تزايد العجز الاقتصادي لـ4% والذي من المحتمل أن يصل لـ6%».

يشار إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي عانت من ارتفاع حاد في نسبة الدين العام عام 2020 بسبب جائحة كورونا، إذ وصلت نسبة الديون في حينها لـ70%.