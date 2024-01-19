وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة وعمل الصيانة الدورية للطرق والكباري للحفاظ على سلامة المواطنين من حوادث السير.

من جانبه أعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تقرر غلق كوبري الملك فاروق "الكوبري العالي"، والذي يربط غرب الترعة الإبراهيمية بمدينة المنيا لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من اليوم الجمعة حتى8 فبراير المقبل؛ نظرا لأعمال الصيانة، على أن يكون الكوبري البديل كوبري محمد بدوي من غرب الإبراهيمية إلى داخل المدينة وذلك بتغيير اتجاه الكوبري.

وأضاف "طه"، أنه تم التنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مع إدارات المرور والطرق والكبارى.

وتهيب الوحدة المحلية بسائقي السيارات لأخذ الحذر والالتزام بالطريق البديل حفاظا على سلامة المواطنين.