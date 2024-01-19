البيت الأبيض: بايدن لا يزال يؤمن بتحقيق حل الدولتين

أفاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يؤمن بتحقيق حل الدولتين.



وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي " الرئيس بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي قناعته بإمكانية تحقيق حل الدولتين".



وأكد كيربي عاجل أن الحل الأمثل والأفضل هو إنشاء دولة فلسطينية تعيش في أمان مع ضمان أمن إسرائيل.



وأضاف كيربي أن بايدن رحب بقرار إسرائيل السماح بدخول شحنات الدقيق إلى قطاع غزة.



على صعيد آخر، قال كيربي إن الحوثيين ما زالوا يمتلكون بعض القدرات الهجومية، مشيرا إلى أن واشنطن لديها خيارات لمواجهة هجمات الحوثيين تعمل على استكشافها.