جيش الاحتلال الإسرائيلي يداهم 1000 مبنى ويعتقل العشرات في مخيم طولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتهاء عدوانه على مخيم طولكرم، وذلك بعد نحو 45 ساعة من الاقتحام.

وقال جيش الاحتلال إن قواته داهمت نحو 1000 مبنى، مدعياً العثور على نحو 400 عبوة.

وادعى جيش الاحتلال إحباط العشرات من العبوات الناسفة التي زرعت تحت الطرق من أجل استهداف الجيش في المخيم.

وأشار الجيش إلى أن قواته حققت مع المئات من المواطنين في المخيم، اعتقل منهم العشرات - ما يزيد عن 37 شخصاً.

وادعى جيش الاحتلال مصادرة 27 قطعة سلاح والكثير من العتاد العسكري ودمروا خمسة مختبرات لتصنيع العبوات الناسفة، و4 غرف لعمليات الاستطلاع.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة أحد جنوده بجراح بالغة الخطورة جراء إطلاق النار من مقاومين فلسطينيين.

وعثر عند منتصف الليلة، على جثمان الشهيد محمد مطيع محمود سليط (22 عاما)، في مخيم طولكرم، ليرتفع عدد الشهداء في مخيمي طولكرم ونور شمس إلى 8 منذ بداية العدوان على المخيمين لليوم الثاني على التوالي. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت جثمان الشهيد إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة.

وكان الشهيد ارتقى إثر إصابته بعيار ناري من قناص إسرائيلي بداية العدوان الأخير على المخيمين يوم الأربعاء الماضي، ومنعت قوات الاحتلال الإسعاف من الوصول إليه واختفى جثمانه وسط حديث عن إخفاء قوات الاحتلال للجثمان، ليتم العثور عليه فجر هذا اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت من بعض المواقع في مخيم بطولكرم، لكنها متواجدة في مختلف محاور المخيم، وأحياء المدينة.

وأسفر العدوان الذي استمر نحو 45 ساعة متواصلة على المخيمين، عن ارتقاء 8 شهداء، هم:

1-‫ أحمد طارق نعمان فرج (18 عاما) من مخيم طولكرم.

2- وليد إبراهيم محمد غانم (17 عاما)، من مخيم طولكرم.

3- أحمد موسى مطلق بدو (17 عاما)، من مخيم طولكرم.

4- أحمد معين ذيب مهداوي (35 عاما) من مخيم طولكرم.

5 - محمد مطيع محمود سليط (22 عاما) من مخيم طولكرم.

6- أشرف احمد ياسين ياسين (22 عاما)، من عزبة الجراد شرق طولكرم.

7- محمد فيصل دواس أبو عواد (27 عاما)، من مخيم نور شمس.

8- عبدالرحمن عصام إبراهيم عثمان (23 عاما) من مخيم طولكرم.