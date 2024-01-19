يحتفي الأزهر هذا العام في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالفيلسوف والمفكِّر الإسلامي الراحل محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر السابق، ووزير الأوقاف الأسبق، أحد أبرز علماء الأزهر الذين جمعُوا من علوم الشرق والغرب؛ ليكون «شخصيَّة الجناح» هذا العام، تقديرًا لجهوده وإسهاماته العلميَّة والأكاديميَّة في مجال الفلسفة والتَّجديد في الفكر الإسلامي.

ويعرض منفذ بيع الكتب بالجناح مجموعة من مؤلفاته، كما يعرض المركز الإعلامي للأزهر عددًا من كتب الدكتور حمدي زقزوق من خلال نافذة الكتاب المسموع «الأزهر بودكاست» التي يُتيحها المركز لأوَّل مرة في جناح الأزهر وعلى المنصات الرقميَّة، كما يقدم ركن الندوات بالجناح ندوة خاصة تتناول سيرة الدكتور «زقزوق» ومسيرته وأبرز إنجازاته وإسهاماته.

ويضم جناح الأزهر مجموعة متميزة ومتكاملة من الأركان تغطِّي احتياجات رواد المعرض واهتماماتهم؛ حيث يضمُّ منفذًا لبيع الكتب، وأركانَ خاصة بالمكتبة والمخطوطات النادرة والفتاوى والخط العربي وقاعة للندوات الحوارية وبانوراما الأزهر، والمركز الإعلامي، وركنًا لعرض «شخصية الجناح» والتعريف بها، وأركانَ لقطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر ومرصد الأزهر ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وركن الطفل ومجلة نور‏، ومنطقة خاصة بالأنشطة الفنية المتنوعة، وقاعة لكبار الزوَّار.

وتعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكريَّة المهمَّة التي تشغل بال القراء والباحثين وطلاب العلم، كما تفنِّد المفاهيم المغلوطة، وتواجه الأفكار المتطرفة، وتناقش الظواهر والقضايا المعاصرة وقضايا الأمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضيَّة الفلسطينيَّة، بالإضافة لعرض جهود الأزهر من خلال مئات الإصدارات الخاصة بمجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء والجامع الأزهر ومرصد الأزهر ومركز الأزهر للترجمة وجامعة الأزهر وإصدارات الشؤون الفنيَّة العلميَّة وإصدارات لجنة إحياء التراث الإسلامي ومركز الوافدين ومجلة نور.

كما تقدم الندوات الحوارية التثقيفية لزوَّار جناح الأزهر وجبةً فكريةً وثقافيةً دسمةً، من خلال مشاركة أبرز الكتاب والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي والشخصيات المؤثرة والفاعلة في المجتمع، للحديث حول أبرز القضايا السائدة وأهمها على الساحة المحلية والإقليميَّة والدوليَّة، وخصوصًا القضية الفلسطينية، وما تشهده غزة من إبادة جماعية، إضافة إلى قضايا الإلحاد والتطرف والتجديد في الفكر الإسلامي والأخوَّة الإنسانيَّة ومواجهة الشباب للتغيُّرات المجتمعيَّة.