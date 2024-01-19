تقرير: الجيش الكوري الجنوبي يحتل المركز الخامس في تصنيف الجيوش عالميا

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احتلت كوريا الجنوبية المركز الخامس عالميا في تصنيف القوة العسكرية لـ"جلوبال فاير باور"، في الوقت الذي احتلت فيه كوريا الشمالية المرتبة الـ36.

وأظهر موقع جلوبال فاير باور العالمي المختص بالشأن العسكري للدول في تصنيفه السنوي لعام 2024 الصادر مؤخرا، أن كوريا الجنوبية حصلت على درجة 1416ر0 لتحتل المرتبة الخامسة من بين 145 دولة.

وارتفع ترتيبها درجة واحدة عن العام السابق، وفقا لما نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتعتمد حسابات التصنيف على أكثر من 60 عاملا، وتتراوح فئاتها من القوة العسكرية والوضع المالي إلى القدرات اللوجيستية والجغرافيا. وكلما انخفض المؤشر، كلما كان جيش الدولة أقوى.

وبحصولها على 5313ر0 درجة احتلت كوريا الشمالية المركز الـ36 عالميا، متراجعة من المرتبة 34 عالميا في العام السابق، وفقا للتصنيف.

وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف، وتلتها روسيا والصين ثم الهند.