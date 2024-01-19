أعلن الجيش الإثيوبي تسلمه عددا (لم يعلن عنه) من مقاتلات الجيل الخامس من الطائرة الروسية سوخوي( Su-30 ) والطائرات العسكرية التركية بدون طيار بيرقيدار آقنجي.
ونشرت صفحات إثيوبية اليوم صورا جديدة للأسلحة المقاتلة المنضمة للترسانة العسكرية، ومشاهد لقاء قادة سلاح الطيران الإثيوبي برفقة قادة روس، وعرضت مقطع فيديو تظهر من خلاله المقاتلات الجديدة.
* جنرال إثيوبي: مستعدون لأي هجوم
ومع أجواء احتفالية بتسلم تلك المقاتلات الجديدة، قال رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الإثيوبية، أن إثيوبيا ملتزمة بتجهيز قواتها الدفاعية بأحدث التقنيات لحماية مجالها الجوية، مؤكدا بأنها ستستمر في أن تكون مجهزة بأسلحة حديثة يمكنها الدفاع عن مجالها الجوي من أي هجوم، وفقا لما نشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية.
وأضاف الجنرال الإثيوبي، الصفقة تمثل قفزة في القدرات التكنولوجية، وتجعل القوات الجوية الإثيوبية على أهبة الاستعداد للدفاع عن سيادة الأمة بمرونة لا مثيل لها وبراعة متطورة، مما يضع معيارًا جديدًا للتميز العسكري في القارة الإفريقية.
* ماهي البيرقيدار آقنجي؟
تعد البيرقيدار آقنجي أحد أقوى وأشهر المسيرات في العالم مؤخرا ؛ حيث اكتسبت أهمية مع استخدامها في نزاعات عسكرية جارية أهمها الحرب الروسية الأوكرانية.
ويقول المحلل الدفاعي مولود أوغلو إن "مبيعات الطائرات المسيرة سوف تمكن تركيا من إقامة علاقات عسكرية-صناعية متواصلة، وهو ما سيعود بدوره بالنفع عليها ويمكنها من توسيع قاعدة نفوذها العسكري والدبلوماسي والاقتصادي في الدول المستوردة والمناطق التي تقع فيها تلك الدول".
بيرقيدار آقنجي هي عبارة عن طائرة قتال إستراتيجية يمكنها حمل حمولات مختلفة تتمتع بالمواصفات من أهمها:حمولة 5500 كجم، ارتفاع 3000-4000 قدم، ويبلغ طول جناحيها 20 مترا، كما يمكنها اكتشاف الأهداف الأرضية الدقيقة جدا والتعامل معها بشكل أكثر فعالية.
و"أقنجي" كلمة عثمانية كانت تطلق على قوات سلاح الفرسان الحدودية في الإمبراطورية العثمانية، المكلفة بشن الغارات على الدول المعادية. أما "بيرقدار" فترمز إلى اسم عائلة "سلجوق بيرقدار" مخترع الطائرة المسيرة التركية، وفقا لشبكة الجزيرة.
*سوخوي 30: مواصفات مميزة ومنافسة للطائرات الأمريكية
وعن المقاتلة الروسية، تقول شبكة "سي إن إن الأمريكية" أنها طائرة سوخوي 30 هي طائرة مقاتلة مزودة بمقعدين متعددة المهام، وميزاتها قريبة من ميزات طائرة F-15 الأمريكية، وتتميز الطائرة بمحركين من طراز AL31F التوربينية.
ومن إمكاناتها، فهي مهيئة بجناح إلكترونيات بقمرة القيادة والذي يشمل شاشة أمامية وشاشات عرض بلورية. وطائرة سوخوي 30 قادرة على تحميل ما يصل إلى ستة صواريخ جوية متوسطة المدى، ومزودة بأسلحة دقيقة مضادة للسطوح ولديها نطاق إطلاق ثابت يصل إلى 120 كلم.
وعن تواجد تلك المقاتلة الروسية لدى الجيوش بالمنطقة العربية والإفريقية؛ فقد ذكرت مجلة "ميلتيري ووتش" المختصة بالشؤون العسكرية، أن الجزائر تحوز على مقاتلات سو 30 الروسية وهي بمثابة العمود الفقري للقوات الجوية الجزائرية حسب وصف المجلة، التي أشارت إلى أن 60 مقاتلة من هذا النوع موجودة في الخدمة ضمن القوات الجوية الجزائرية.