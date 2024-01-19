أعلن الجيش الإثيوبي تسلمه عددا (لم يعلن عنه) من مقاتلات الجيل الخامس من الطائرة الروسية سوخوي( Su-30 ) والطائرات العسكرية التركية بدون طيار بيرقيدار آقنجي.



ونشرت صفحات إثيوبية اليوم صورا جديدة للأسلحة المقاتلة المنضمة للترسانة العسكرية، ومشاهد لقاء قادة سلاح الطيران الإثيوبي برفقة قادة روس، وعرضت مقطع فيديو تظهر من خلاله المقاتلات الجديدة.



