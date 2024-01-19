فادية عبد الغني تكشف أسباب ابتعادها عن الفن في برنامج واحد من الناس الأحد المقبل

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس الفنانة فادية عبد الغني.

وفي حلقة فنية خاصة تذاع في العاشرة مساء بعد غد الأحد عبر شاشة قناة الحياة، تكشف الفنانة القديرة أسرار وكواليس لم تذاع من قبل حول مسيرتها الفنية وحياتها الخاصة.

وتفصح عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية لمدة خمس سنوات وعودتها بعملين هما "فاتن أمل حربي" و"دايماً عامر"، ومن أطلق عليها لقب غول الدراما، وهل تعرضت للاضطهاد في الفن، وهل تفكر في قرار الاعتزال، وعن علاقتها بالسينما وهل هي علاقة حب من طرف واحد، وهل رفضت المشاركة أمام الفنان الراحل أحمد زكي بفيلم معالي الوزير.

كما تتناول في حديثها الشائعات التي تطاردها في حياتها ومنها إصابتها بالعمي ووفاتها وما غير ذلك، وأيضاً تتحدث عن حياتها الخاصة وزواجها وهي في سن صغيرة وعن أحفادها وعن ابنتها.