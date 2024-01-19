أكد بوبيست مدرب منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر"، فخره بلاعبي فريقه بعد الفوز على موزمبيق بنتيجة 3-0، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأصبح منتخب كاب فيردي، أول المتأهلين لدور الـ16 بالبطولة.

وقال بوبيستا بعد المباراة: لا نريد الدخول في الحسابات. إنه انتصار يفيدنا كثيرًا. خاصة من أجل الثقة. وبخصوص السؤال الشهير، هل سأغير التشكيلة أمام منتخب مصر؟؛ سنرى نقاط القوة، وسيكون لديكم إجابة أوضح بعد فترة".

ويلتقي منتخب الرأس الأخضر، مع نظيره منتخب مصر، يوم الإثنين المقبل، على ملعب فيليكس هوفويت بويني.