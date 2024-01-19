نواب ألمان يدعون إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة

دعا 20 نائبا من الحزب الديمقراطي الاشتراكي في ألمانيا - بينهم نواب من أصول تركية - إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 4 شهور.

جاء ذلك في بيان أصدره النواب الألمان، اليوم الجمعة، تحت عنوان "وقف إطلاق النار الآن، منع وقوع كارثة إنسانية، تعزيز حل الدولتين"، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ومن بين الموقعين على البيان نواب من أصول تركية، بينهم نائبة رئيس الجمعية الفيدرالية أيدان أوز أوجوز، والنائب ماجد قره أحمد أوغلو.

وذكر البيان أن قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرم أكثر من مليوني شخص يعيشون في غزة من الموارد الحيوية، وتسبب في استشهاد ما يقرب من 25 ألف شخص، بما في ذلك الأطفال.

وقال البيان إن "وقف إطلاق النار الإنساني العاجل ضروري لتخفيف معاناة المدنيين وإطلاق سراح الرهائن، وهذا شرط ضروري للسلام"، مؤكدا ضرورة البدء بجهود دبلوماسية مكثفة لحل النزاع، وتفعيل حل الدولتين، ومشددا على أن هذا الحل يشكل أساس السلام المستدام.

وفي إشارة إلى مشكلة الاستيطان في المنطقة، أوضح البيان أن "الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية هما أكبر العقبات أمام السلام ويجب معالجتهما".

كما حث الحكومة الألمانية على "ضرورة العمل لضمان الالتزام بالقانون الدولي وخلق بيئة يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش فيها بسلام وأمن".