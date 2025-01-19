بريطانيا: القبض على أكثر من 70 متظاهرا مؤيدا للفلسطينيين في لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أكثر من 70 من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في لندن للاشتباه في خرقهم لشروط الاحتجاج بعد أن اجتاز المتظاهرون خطا للشرطة أثناء مسيرتهم من تجمع في وايتهول.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أنه تم تعديل احتجاج "حملة التضامن مع فلسطين" (بي اس سي) يوم السبت ليصبح تجمعا ثابتا بعد أن قلصت الشرطة خطط المنظمين لمسيرة بالقرب من هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ومعبد يهودي.

لكن الآلاف من المتظاهرين، بمن فيهم الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين، وزير الخزانة السابق في حكومة الظل البريطانية، جون ماكدونيل ، ساروا نحو ميدان ترافالجار (الطرف الاغر) من وايتهول بعد إلقاء خطابات في التجمع.

وواجه المتظاهرون خطا من ضباط الشرطة وتمكنوا في النهاية من اختراقه، ليجد أولئك الذين وصلوا إلى الميدان أنفسهم محتجزين في زاوية.

وحذرت شرطة العاصمة لندن المجموعة بالتفرق أو مواجهة الاعتقال، وأعلنت لاحقا أن 77 شخصا تم اعتقالهم - وهو أعلى عدد في إطار أكثر من 20 احتجاجا وطنيا نظمتها "حملة التضامن مع فلسطين" منذ أكتوبر 2023.