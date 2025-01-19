حقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري فائضًا للشهر الثامن على التوالي بقيمة 11.64 مليار دولار (بما يعادل 592.469 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 11.792 مليار دولار (بما يعادل 585.363 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022، حيث حقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة تعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز يعادل 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

تستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية للبنك المركزي والبنوك التجارية، لدعم الجنيه المصري منذ سبتمبر2021. وعلى الرغم من ذلك، انخفض صافي الأصول الأجنبية بشكل مستمر منذ فبراير2022، باستثناء ارتفاع في مايو

شهدت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعًا في أكتوبر ، في حين انخفضت لدى البنوك التجارية. ومع ذلك، سجلت الالتزامات الأجنبية لكل من البنوك التجارية والبنك المركزي زيادة ملحوظة.

عجز صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر تحول إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهراً في مايو الماضي مسجلاً 14.3 مليار دولار بعد أن تفاقم إجمالي العجز إلى حوالي 28.96 مليار دولار في يناير الماضي